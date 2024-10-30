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Sollers сделает кузова и кабины китайских машин из российского металла

Sollers перейдет на российскую сталь для производства китайских машин

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Sollers

Компания Sollers будет использовать для штамповки кабин и кузовов автомобилей Atlant и Argo сталь российского производства. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Производитель намерен локализовать около 120 деталей кузова и кабины для этих китайских моделей. Ключевым поставщиком металлопроката для Sollers стал «Магнитогорский металлургический комбинат», — отмечается в сообщении.

Sollers и ММК подписали меморандум о сотрудничестве на выставке «Металл Экспо». В рамках сотрудничества планируется осуществлять верификацию российских марок стали и оптимизацию металла в соответствии с запросами автопроизводителя.

ММК выступит ключевым поставщиком металла для предприятий Sollers. Штампованные компоненты будут производить с использованием полностью российской стали.

Ранее были названы конкуренты обновленного Chery Tiggo 4 Pro.

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