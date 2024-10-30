Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аксаец разбил лопатой машину бывшей возлюбленной и попал на видео

Под Ростовом мужчина разбил лопатой машину бывшей возлюбленной и попал на видео

В Аксае Ростовской области мужчина разгромил лопатой автомобиль бывшей возлюбленной, которая не открывала ему дверь. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел накануне в Лунном переулке. Обнаружив, что дверь никто не открывает, мужчина начал громить подъезд, а затем вышел на улицу, достал с задней полки саперную лопату и начал с силой бить ею по машине.

На кадрах видно, что у дома припаркован кроссовер красного цвета с открытыми дверями. Мужчина нанес несколько ударов по пассажирским дверям, а затем по зеркалу и фарам. После этого он обошел автомобиль и повредил его левую сторону.

Жители дома сообщили, что злоумышленника задержала полиция и увезла в отделение. При этом выяснилось, что женщины, в квартиру которой он хотел попасть, не было дома.

Ранее в Ростове-на-Дону девочка провалилась в дыру в салоне автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами