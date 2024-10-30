Аксаец разбил лопатой машину бывшей возлюбленной и попал на видео

В Аксае Ростовской области мужчина разгромил лопатой автомобиль бывшей возлюбленной, которая не открывала ему дверь. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел накануне в Лунном переулке. Обнаружив, что дверь никто не открывает, мужчина начал громить подъезд, а затем вышел на улицу, достал с задней полки саперную лопату и начал с силой бить ею по машине.

На кадрах видно, что у дома припаркован кроссовер красного цвета с открытыми дверями. Мужчина нанес несколько ударов по пассажирским дверям, а затем по зеркалу и фарам. После этого он обошел автомобиль и повредил его левую сторону.

Жители дома сообщили, что злоумышленника задержала полиция и увезла в отделение. При этом выяснилось, что женщины, в квартиру которой он хотел попасть, не было дома.

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