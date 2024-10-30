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Названы ошибки, приводящие к поломке двигателя автомобиля

Автоэксперт Трушкова назвала четыре ошибки, приводящие к поломке двигателя

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Алексей Даничев/РИА Новости

Существуют четыре ошибки, которые быстро выводят мотор автомобиля из строя. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису ГК «Рольф» Юлию Трушкову.

Так, это экономия на топливе, на времени прогрева и сервисе, расходниках или на частоте замены. Все это напрямую влияет на уменьшение срока службы двигателя автомобиля и увеличение расходов при незапланированном ремонте машины.

Трушкова отметила, что для того, чтобы не было проблем с двигателем, необходимо соблюдать рекомендации завода-изготовителя автомобиля. Нельзя обслуживать машину в гаражных сервисах, где могут залить некачественное масло и нет гарантий на выполненные работы. Менять масло и фильтры следует чаще установленного регламента, особенно если машина используется для поездок на дальние расстояния или часто стоит в заторах.

По словам эксперта, при правильном подходе можно быть уверенным в ресурсе силового агрегата, который заложен производителем. Обычно он составляет 180 тыс. километров.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Ранее были названы пять самых популярных услуг на СТО перед зимой у россиян.

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