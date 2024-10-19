Названы пять самых популярных услуг на СТО перед зимой у россиян

Российские водители стали чаще заезжать на станции техобслуживания (СТО) перед наступлением холодов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автоэкспертов. По их словам, многие россияне стали тщательно готовить свои машины к зиме.

«До этого автомобилисты обычно дожидались заморозков и лишь после этого выстраивались в очереди», — заявили в Fit Service.

В Союзе автосервисов России добавили, что число посещений СТО россиянами выросло в два раза в этом году в сравнении с предыдущим.

Издание отмечает, что среди самых популярных сервисных услуг у водителей перед наступлением зимы сейчас являются шиномонтаж, замена фильтров, масла, свечей и очистка системы впуска.

«Я рекомендую проверить уровень всех жидкостей, тормозные системы, обработать кузов, чтобы избежать коррозии металла. Также нужно обязательно поменять летнюю резину на зимнюю», — посоветовал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Кроме того, в ситуации, когда водителю нужно будет экстренно тормозить или совершить резкий маневр, то при такой резине возникает риск увеличения тормозного пути и ухода в занос.

Родионов добавил, что менять шины нужно, исходя из температуры воздуха на улице. По его словам, дожидаться первого снега или устойчивого минуса не стоит.

Ранее выяснилось, будут ли гаишники штрафовать автомобилистов за летние шины зимой.