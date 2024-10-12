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Дверь маршрутки оторвалась на ходу в Краснодаре

В Краснодаре дверь маршрутного такси оторвалась на ходу

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Freepik

В Краснодаре дверь маршрутного такси оторвалась во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

По его данным, инцидент произошел в маршрутном такси №48. На опубликованных кадрах видно, что тяжелая задняя дверь автобуса провалилась в салон и уперлась в поручень. Это уберегло от травм стоявшую рядом женщину, однако упавшая дверь перекрыла выход с заднего сиденья.

До этого в Подмосковье столкнулись два самосвала, один из них перевернулся, перекрыв движение по двум полосам федеральной трассы «Балтия». У второго сильно повреждена кабина.

Также в Подмосковье попала на видео драка между пассажирами автобуса, которые не смогли оплатить проезд.

Ранее в Ленинградской области в автомобиле взорвались баллоны с газом.

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