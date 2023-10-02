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Названы пять причин нового подорожания такси в следующем году

Тарифы в такси повысятся на 10% в 2024 году

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России в 2024 году средняя стоимость поездки на такси увеличится на 7–10%. Об этом «Газете.Ru» рассказала глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, имеются пять факторов, которые могут повлиять на тарифы в будущем году.

«Следующий год у нас выборный, экономическая ситуация пока непредсказуема. Но можно спрогнозировать, что в течение года перевозки подорожают на уровень инфляции. Это примерно 7–10% к уровням сегодняшних тарифов», — сказала Зарипова.

Эксперт отметила, что существует несколько причин для роста тарифов такси в 2024 году. Это повышение цен на автомобили и их техобслуживание, увеличение стоимости бензина и затрат на страхование. По ее словам, в последнее время появилась еще одна проблема, влияющая на стоимость поездки, — нехватка водителей. Агрегаторы такси стали решать этот вопрос за счет привлечения людей с ограниченными возможностями по здоровью и женщин. До конца этого года резкого скачка цен на такси не ожидается, подчеркнула Зарипова.

По данным аналитиков «Чек Индекс», средняя стоимость поездки на такси в России в 2023 году стала на 6% выше, чем в прошлом. В Москве этот показатель вырос на 14%. В некоторых регионах стоимость поездки на такси выросла еще больше.

Ранее стало известно, насколько вырастут цены на запчасти.

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