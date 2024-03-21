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ФАС может применить меры к «Яндекс такси» из-за тарифов

ФАС заявила о возможности применения антимонопольных мер к «Яндекс такси»

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Shutterstock/FOTODOM

Начальник отдела информационных технологий управления связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Станислав Котельников на круглом столе в Госдуме, посвященном вопросам ценообразования и нормативного регулирования рынка такси заявил, что ФАС может применить антимонопольные меры в отношении «Яндекс такси» из-за тарифов.

По его словам, у службы есть вопросы относительно тарифов, ив ближайшее время ФАС буде пытаться эти вопросы прояснить.

«И, возможно, если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, будут приняты меры антимонопольного реагирования», — сказал Котельников.

5 марта сообщалось, что ФАС планирует начать проверки «Яндекс Такси». Позже компания «‎Яндекс Такси»‎ объявила, что будет снижать комиссию для водителей в периоды повышенного спроса.

Ранее ФАС оштрафовала топливные компании на десятки миллионов рублей.

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