Наполовину пуст: гаишники отказались от легендарных «стаканов»

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы так и не стали использовать «стаканы» — уличные постовые кабины, которые установили в городе к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На спецтрассах и около правительственных зданий сотрудники стоят в кабинках, однако чаще они дежурят в патрульном автомобиле. Почему «стаканы» больше никому не нужны — в материале «Газеты.Ru».

«Стаканы» — так со времен СССР москвичи прозвали ветрозащитные стеклянные кабины (официальное название — «консоль регулировщика»), в которых сотрудники Госавтоинспекции ранее несли постовую службу на перекрестках. Свое прозвище они получили из-за внешнего сходства с гранеными стаканами. Однако некоторые современные «стаканы» пришли в негодность. В частности, речь про будки гаишников на улице Косыгина и на Проспекте Вернадского.

Кроме того, как убедился корреспондент «Газеты.Ru», сотрудники ДПС не используют «стаканы» как точку для служебного дежурства. Например, на пресечении Смоленского бульвара и Зубовской улицы инспекторы предпочитают находиться в патрульном автомобиле, предупредительно огороженном красными конусами.

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Не занятыми по назначению оказались «стаканы» и на Бережковской набережной, Сретенке, Смоленской площади, Новом Арбате, Садово-Кудринской, Садовой-Каретной, Садовой-Самотечной улицах.

В то же время сотрудники ДПС дежурят на особых стационарных постах, которые расположены вдоль спецтрасс (Кутузовский проспект, Рублево-Успенское шоссе, на пути из аэропорта Внуково), где чаще всего передвигаются правительственные автомобили. Кабинки на этих дорогах отличаются от типичных стеклянных «стаканов» — это просторные сооружения, в которых светло и тепло. Такие «киоски» ДПС есть и около ведомственных зданий.

«Стаканы» за полмиллиона рублей

«Стаканы» для автоинспекторов начали строить еще в СССР — к середине XX века они уже стали частью городской инфраструктуры. В таких кабинах сотрудники ОРУД (отдел регулирования уличного движения — структурное подразделение советской милиции) укрывались от жары, дождя, снега и сильного ветра.

Сами сооружения возвышались на высоте до трех метров над землей

Таким образом, у инспекторов был лучший обзор и они быстро могли реагировать на нарушения. В будке также был пульт управления светофорами. Одна из последних будок работает до сих пор напротив Боровицких ворот, через которые в Кремль въезжают правительственные кортежи.

close Инспектор ГАИ следит за уличным движением из специально оборудованного наблюдательного пункта, 1988 год РИА Новости

С 2008 по 2010 год «стаканы» полностью убрали с московских дорог в рамках реформы патрульно-постовой службы. В 2017-м в столице снова установили десятки кабин по просьбе МВД. Каждая из них обошлась городу примерно в 500 тыс. рублей . При этом современные кабины сильно отличаются от советских «стаканов» — в них нет электричества и дверей. Кроме того, установлены будки на земле, и угол обзора инспектора стал хуже.

Бессмысленные будки

По мнение экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», кабины для гаишников потеряли практический смысл.

«Сейчас в подобных сооружениях смысла нет, потому что на улице уже нет постовых с полосатой палочкой, которые регулируют движение.

Это ушло в прошлое. Как и «стаканы», которые просто стоят и ржавеют. Они не нужны уже в последние 30 лет точно», — заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Он добавил, что «стаканы» можно сравнить с красными телефонными будками в Лондоне, где их решили оставить просто для исторического антуража. Однако Москва рано или поздно окончательно от них избавится, полагает эксперт. Моржаретто считает, что новых будок ждать не стоит, а экипажи ДПС могут греться зимой и в служебном автомобиле.

«Кабины для гаишников когда-то возводили под стационарные посты. Сегодня они все отменены, их не существует. Регулировщиков у нас тоже практически нет, инфраструктура под них не нужна. Уверен, что по этой причине будки сносят. Их востребованность равна нулю», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

close Виталий Белоусов/РИА Новости

«Смысл в этих сооружениях есть только в местах, где необходимо постоянное присутствие сотрудника полиции, например, на закрытых охраняемых территориях. Но это крайне редкий случай. А вот стоять на каждом переходе бессмысленно с учетом нынешнего развития камер», — считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

При этом юрист подчеркнул, что на столичных дорогах автоинспекторов не хватает из-за сокращения штата ГИБДД. По словам Радько, присутствие гаишников на трассах позволяет быстрее ловить нарушителей и препятствовать совершению преступлений.