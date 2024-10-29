Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось фото с тигром, по которому проехалась машина в Приморье

Появилось фото с тигром, которого сбил автомобиль на трассе в Приморье

close
Центр «Амурский тигр»/VK

В Приморье тигр попал под колеса автомобиля и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. Сейчас его ищут специалисты.

«Хищник попал под колеса на 17-м километре трассы Кавалерово — Ольга. После — сбежал. Специалисты считают, что зверь ранен, а значит, может представлять угрозу. Организовали поиски», — говорится в публикации.

Отмечается, что местных жителей попросили не ходить в лес, находящийся рядом.

До этого в центре Москвы выгуливали барана на поводке и в розовом ошейнике. Кадры распространились в соцсетях.

На них видно, что мужчина ведет черного барана по трассе. Рядом с животным при этом останавливаются автомобилисты, чтобы рассмотреть его. Прогулку с бараном сняли на Патриарших прудах. По мнению пользователей, таким образом мужчина решил привлечь к себе внимание окружающих.

Ранее в России хорек проехался на троллейбусе и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами