Появилось фото с тигром, по которому проехалась машина в Приморье

В Приморье тигр попал под колеса автомобиля и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. Сейчас его ищут специалисты.

«Хищник попал под колеса на 17-м километре трассы Кавалерово — Ольга. После — сбежал. Специалисты считают, что зверь ранен, а значит, может представлять угрозу. Организовали поиски», — говорится в публикации.

Отмечается, что местных жителей попросили не ходить в лес, находящийся рядом.

До этого в центре Москвы выгуливали барана на поводке и в розовом ошейнике. Кадры распространились в соцсетях.

На них видно, что мужчина ведет черного барана по трассе. Рядом с животным при этом останавливаются автомобилисты, чтобы рассмотреть его. Прогулку с бараном сняли на Патриарших прудах. По мнению пользователей, таким образом мужчина решил привлечь к себе внимание окружающих.

Ранее в России хорек проехался на троллейбусе и попал на видео.