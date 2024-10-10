В России хорек проехался на троллейбусе и попал на видео

В Уфе очевидцы сняли на видео хорька, которого оставили в троллейбусе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Детеныша хорька забыли сегодня в одном из троллейбусов Уфы. По словам очевидцев, девушка едва не пропустила свою остановку и выбежала, забыв про зверька. Кондуктор не растерялась и вызвала Росприроднадзор», — говорится в публикации.

Отмечается, что животное отправили в центр реабилитации диких животных. Его жизни ничего не угрожает. Вернут ли хорька хозяйке — неизвестно.

До этого стало известно, что жительница Москвы с мужем спасли 18 кошек из машины у гипермаркета, в которой около года жила женщина с дочкой.

По словам охранников гипермаркета, хозяйку кошек увезли в психиатрическую клинику после того, как не стало ее дочери, а животные несколько дней оставались без еды. В машине были приоткрыты окна, поэтому они могли лакать дождевую воду.

Где именно сейчас находится их хозяйка, неизвестно.

Женщина также рассказала, что отвезла кошек в ветеринарную клинику на передержку. После этого она не будет сдавать их в приют, а попробует отдать в добрые руки.

Ранее москвич вышел на прогулку с верблюдом и оленем и попал на видео.