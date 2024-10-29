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Назван автомобиль, который заберет у «Жигулей» популярность

«Автостат»: «Жигули» рискуют потерять лидерство на рынке из-за Kia Rio

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Kia

На российском вторичном рынке модель Kia Rio может лишить лидерства по продажам Lada 2107. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на пресс-службу ГК «АвтоСпецЦентр».

«Популярность Kia Rio не связана с ситуацией в сегменте новых автомобилей или увеличением размера утилизационного сбора, так как эта модель с пробегом демонстрирует рост продаж на 10–15% по сравнению с прошлым годом», — заявили эксперты.

По данным «Автостата», за девять месяцев текущего года Kia Rio занял вторую строчку в рейтинге «вторички» (90,8 тыс. экз.). Модели удалось обойти Lada-2114 «Самара-2» (90,3 тыс. экз). Пока лидерство в топе седан Lada 2107 (99,2 тыс. экз.). Однако корейская модель рано или поздно может обойти отечественную машину по популярности.

До этого сообщалось, что в России самыми дешевыми в обслуживании кроссоверами являются Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4.

«К самым доступным в обслуживании кроссоверам можно отнести Hyundai Creta с двухлитровым силовым агрегатом мощностью 149 л.с., Renault Duster с 1,5-литровым турбодизелем или двухлитровым бензиновым двигателем, а также Toyota RAV4 со 146-сильным мотором», — сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

По его словам, простое ТО для Hyundai Creta с заменой масла и салонного фильтра обойдется примерно в 10 тыс. рублей. Через 30 тыс. километров необходимо заменить тормозную жидкость – 2 тыс. рублей. Самое дорогое ТО — четвертое, за него придется отдать 16 тыс. рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» выпустил первый седан Lada Granta на линии Niva.

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