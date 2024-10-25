Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые дешевые в обслуживании кроссоверы в России

Fresh назвал три самых дешевых в обслуживании кроссовера в РФ

close
Renault

В России самыми дешевыми в обслуживании кроссоверами являются Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«К самым доступным в обслуживании кроссоверам можно отнести Hyundai Creta с двухлитровым силовым агрегатом мощностью 149 л.с., Renault Duster с 1,5-литровым турбодизелем или двухлитровым бензиновым двигателем, а также Toyota RAV4 со 146-сильным мотором», — сказал Рязанов.

По его словам, простое ТО для Hyundai Creta с заменой масла и салонного фильтра обойдется примерно в 10 тыс. рублей. Через 30 тыс. километров необходимо заменить тормозную жидкость – 2 тыс. рублей. Самое дорогое ТО — четвертое, за него придется отдать 16 тыс. рублей.

Стоимость первого ТО для Renault Duster составляет примерно 7 тыс. рублей, второго – 18 тыс. рублей. Самое дорогое четвертое ТО — более 40 тыс. рублей.

Ежегодное ТО для Toyota RAV4 с двухлитровым двигателем обойдется владельцу от 13 до 18 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали восемь проблем подержанной Skoda Octavia.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами