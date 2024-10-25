Названы самые дешевые в обслуживании кроссоверы в России

В России самыми дешевыми в обслуживании кроссоверами являются Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«К самым доступным в обслуживании кроссоверам можно отнести Hyundai Creta с двухлитровым силовым агрегатом мощностью 149 л.с., Renault Duster с 1,5-литровым турбодизелем или двухлитровым бензиновым двигателем, а также Toyota RAV4 со 146-сильным мотором», — сказал Рязанов.

По его словам, простое ТО для Hyundai Creta с заменой масла и салонного фильтра обойдется примерно в 10 тыс. рублей. Через 30 тыс. километров необходимо заменить тормозную жидкость – 2 тыс. рублей. Самое дорогое ТО — четвертое, за него придется отдать 16 тыс. рублей.

Стоимость первого ТО для Renault Duster составляет примерно 7 тыс. рублей, второго – 18 тыс. рублей. Самое дорогое четвертое ТО — более 40 тыс. рублей.

Ежегодное ТО для Toyota RAV4 с двухлитровым двигателем обойдется владельцу от 13 до 18 тыс. рублей.

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