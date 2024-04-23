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Россиян предостерегли от пользования услугами частных такси, довозящих до метро

Автоэксперт Сажин: водители-частники не всегда следят за состоянием авто

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Shutterstock

Зачастую водители-частники предлагают отвезти до метро или вокзала и, тем самым, сэкономить время на ожидание общественного транспорта, но за этими услугами могут скрываться определенные опасности. Об этом в интервью Общественной службе новостей предупредил автоэксперт Владимир Сажин.

Среди недостатков, по его словам, часто может быть отсутствие комфорта и плохое техническое состояние автомобиля. Эксперт не исключил и тот факт, что у водителя может отсутствовать водительское удостоверение.

«Проверить все это вы не можете, пассажиры не будут проверять страховку или наличие разрешения у этого частника на осуществление пассажирских перевозок, на работу в такси. Этим могут заниматься и люди, которых уже выгнали из такси за плохой рейтинг», — сказал Сажин.

23 апреля стало известно, что таксиста, напавшего на пассажира в Башкирии, приговорили к полутора годам колонии-поселения.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2023 года. Водитель принял заказ и отвез мужчину до пункта назначения. После между шофером и пассажиром возникла ссора из-за способа оплаты.

Таксист распылил в лицо россиянину перцовый баллончик, несколько раз ударил им пострадавшего по голове и отобрал у него телефон. После нападения он вышвырнул пассажира из машины и попытался скрыться, но совершил столкновение с двумя автомобилями.

Ранее таксист надругался над своей пассажиркой во время поездки в Москве.

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