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Китайские кроссоверы в Белоруссии оказались на 3 млн рублей дешевле, чем в России

Quto: в Белоруссии китайские авто стоят на 3 млн рублей дешевле, чем в РФ

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Voyah

В Белоруссии дилеры продолжают снижать цены на китайские кроссоверы Voyah Free. Об этом сообщает портал Quto.ru. По его данным, скидки обеспечивает китайский офис марки, чтобы закрепиться на белорусском рынке.

Так, уже в сентябре стоимость Voyah Free Pro EVR Flagship составляла 119,9 тыс. белорусских рублей, что по нынешнему курсу составляет 3,46 млн российских рублей. Аналогичная модель в РФ продается от 6 млн рублей. При этом недавно цены на гибридный кроссовер в Белоруссии снова опустились — нынешний ценник составляет 117,9 тыс. рублей (3,45 млн российских рублей).

По словам дилеров, на эту модель среди клиентов зафиксирован ажиотажный спрос.

В июне в России стартовали продажи гибридных кроссоверов Voyah Free в версии Sport Edition.

Автомобиль в исполнении Sport Edition получил решетку радиатора черного цвета, передний бампер с дополнительными подштамповками в нижней части и задний спойлер. Среди оснащения — пневмоподвеска с диапазоном регулировки в пределах 100 мм, камеры кругового обзора и 20 электронных систем помощи водителю.

Voyah Free Sport Edition обладает наибольшим запасом хода среди всех версий машины. Он достигает 1 тыс. км, что на 200 км больше, чем у уже доступной версии Long Range. У автомобиля гибридная трансмиссия с ДВС для подзарядки батареи и двумя тяговыми электромоторами мощностью 490 л.с. и крутящим моментом 720 Нм. Voyah Free Sport Edition ускоряется до 100 км/ч за 4,8 с.

Цена Voyah Free Sport Edition составляет 6,5 млн рублей без учета скидок.

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