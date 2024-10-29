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В Москве 4 ноября отменят платную парковку

Собянин: парковки по всей столице сделают бесплатными 4 ноября

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Парковка в Москве в честь Дня народного единства будет бесплатной 4 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В День народного единства, 4 ноября, парковаться на всех улицах города можно будет бесплатно. Накануне, 3 ноября, будет действовать воскресный режим. Платно только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме во все дни», — говорится в сообщении столичного градоначальника.

Накануне сообщалось, что в России к 2026 году намерены сократить количество парковок около жилых домов. Об этом сообщает газета «Известия». Для управления парковками планируют создать цифровой реестр парковочных мест, который будет взаимодействовать с другими базами данных.

По данным опроса, большинство (72%) россиян оставляют автомобили на парковках возле своего дома, поэтому не готовы к ограничению мест для стоянки.

Они отметили, что уже сейчас возле их домов наблюдается нехватка машиномест. По их мнению, в случае сокращения числа парковок в городах нарушителей и аварийных ситуаций станет больше.

Еще 11% опрошенных ответили, что они оставляют машину в своем гараже, 6% — где придется, потому что рядом с домом или работой не всегда есть свободные парковочные места, 5% — на платной парковке. Чуть меньше, 3% респондентов оставляют личный транспорт на подземной парковке. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Ранее Минстрой предупредили о рисках из-за решения о сокращении парковок в жилых кварталах.

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