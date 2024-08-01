Россиянам назвали четыре надежных кроссовера российского вторичного рынка за один миллион рублей

Самые надежные кроссоверы на российском вторичном рынке стоимостью до 1 млн рублей — это модели Toyota, Hyundai, Suzuki и Renault. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник.

«Один из самых надежных подержанных кроссоверов в бюджете до 1 млн рублей — Toyota RAV4 третьего поколения 2011-2012 годов выпуска. Кузов автомобиля обладает высокой коррозионной стойкостью, электроника отличается надежностью. Лишь изредка возникают поломки генератора на пробегах 130-150 тыс. км. Ресурс двигателей превышает 300 тыс. км», — сказал эксперт.

Второй надежный кроссовер с пробегом, по его словам, — это Suzuki Grand Vitara. Эта модель имеет только два слабых места: автоматические коробки передач требуют частой замены масла, а нейтрализатор выходит из строя уже через 40 тыс. км. Цены на такие машины начинаются от 600 тыс. рублей.

На вторичном рынке есть еще один беспроблемный кроссовер, который был когда-то в списке лидеров продаж на российском рынке — Renault Duster первого поколения. Его рестайлинговую версию можно найти за 900 тыс. рублей. Из существенных плюсов можно выделить сваренный из оцинкованного металла кузов, который долго не гниет, а также двигатели, которые могут пройти без капремонта порядка 300 тыс. км.

Hyundai ix35 – еще один надежный кроссовер, который можно приобрести за 1 млн рублей. Его дизельные и бензиновые моторы не требует вмешательства раньше, чем через 150-200 тыс. км пробега, при этом они очень экономичны, пояснил Солодовник.

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