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«Яндекс» нашел способ бороться с поездками на самокатах вдвоем

«Яндекс» замедлит самокаты с пассажирами до скорости пешехода

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Shutterstock

Кикшеринг «Яндекса» начал тестировать технологию, которая поможет снизить количество нарушений на СИМ (средстве индивидуальной мобильности). Об этом сообщает Forbes.

«Если на самокат встанет больше одного человека, устройство замедлится до скорости пешехода (5 км/ч). Как только второй пассажир сойдет и нагрузка на самокат придет в норму, скорость восстановится до нормальной», — говорится в сообщении.

Сейчас идет тестирование на полигонах, получена точность срабатывания более 95%, внедрение планируется уже в следующем сезоне — весной 2025 года.

До этого сообщалось, что в столице за три месяца аварийность с участием электросамокатов в зоне проведения эксперимента по ограничению скорости снизилась на 48%. Особенно значительным оказалось снижение наездов на пешеходов — на 67%.

Эксперимент по ограничению скорости прокатных электросамокатов стартовал 15 июля. На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД скорость была ограничена до 20 км/ч, а в парках и других «медленных» зонах — до 5–15 км/ч.

Власти Москвы планируют подвести официальные итоги эксперимента до конца года и обсудить возможность внедрения такой практики в других районах в 2025 году. Представители компании-оператора кикшеринга «МТС Юрент» отмечают, что снижение аварийности также наблюдается и внутри ТТК, где скорость не ограничивали, и связывают это с совокупностью мер по обучению правилам безопасного вождения и развитию велоинфраструктуры.

Ранее россиянам призвали выдавать с 12 лет водительские права на управление самокатом.

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