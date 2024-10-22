Эксперт оценил последствия резкого сокращения количества парковок во дворах

Для стимулирования использования общественного транспорта вместо личного в России планируют сократить количество парковочных мест около домов. Однако вряд ли эта мера окажется эффективной – она не заставит жителей отказаться от автомобилей, а вот и без того актуальная проблема с нехваткой парковок усугубится, предупредил в беседе с 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.

Если парковки около домов уберут, то оставлять машины россияне начнут где попало. Владельцы авто будут стремиться «застолбить» себе место, не воспринимая вопросы комфорта других людей.

«И вот начнется такое: я запарковался, я место нашел, и мне плевать на всех. Это, как мне кажется, приведет непосредственно к этому, а не к тому, что «я сейчас пойду, продам свою машину и пересяду на автобус». Нет, такого не будет», — убежден Славнов.

Отказ россиян от общественного транспорта в пользу личного вполне объясним, так как он удобнее в разы по многим аспектам. Даже развивающийся каршеринг не способен заменить личную машину. А взятые на прокат автомобили в любом случае тоже нужно где-то парковать, поэтому планы по снижения числа парковок создадут много проблем, заключил автоюрист.

Напомним, в России к 2026 году намерены сократить количество парковок около жилых домов. Соответствующую «дорожную карту» внес в правительство Минстрой. Документ предполагает внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. В случае одобрения вступить в силу изменения могут в 2026 году.

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