«Москвич» вылетел из десятки наиболее продаваемых авто в России

По итогам 43-й недели 2024 года «Москвич» выбыл» из первой десятки наиболее продаваемых автомобилей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Замкнул десятку лидеров на этот раз Exeed (609 шт.). Интересно, что китайский премиум-бренд всего на 4 экземпляра опередил отечественный «Москвич» (605 шт.)», — отмечается в сообщении «Автостата».

Это преимущество позволило марке Exeed вернуться в десятку наиболее продаваемых, «Москвич» же оказался на 11-м месте.

Лидирует по итогам завершившейся недели российская Lada, реализовавшая почти 8,8 тыс. машин. На втором месте китайский Haval с результатом 4,3 тыс. машин. Далее следуют Geely (3,3 тыс. машин за неделю) Chery (2,8 тыс. машин), Changan (1,9 тыс. машин) и Belgee (934 автомобиля).

Ранее Geely обновила седан Preface с 8-ступенчатым «автоматом».