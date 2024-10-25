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Стало известно о рекордном росте цен на автозапчасти с начала 2024 года

«Известия»: цены на автозапчасти в России выросли на четверть с начала 2024 года

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Цены на автомобильные запчасти с начала 2024 года выросли почти на четверть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Группы Ренессанс Страхование».

«Рекомендованные розничные цены на запчасти для российских и иностранных автомобилей с начала года выросли на 24%. Особенно сильно подорожали детали для всех популярных иномарок, прежде всего европейских, входящих в Volkswagen Group (+73%), и корейских (+24%)», — говорится в сообщении.

Сильнее всего выросла рекомендованная розничная цена на запчасти для автомобилей Skoda (+78%), Volkswagen (+74%) и Audi (+69%).

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, что труднее всего купить в России электронные блоки для автомобилей ушедших брендов, а также детали, которые не относятся к числу регулярно заменяемых.

«Большая часть сложностей связана с электронными блоками на автомобили ушедших брендов — это блоки управления двигателем и коробкой передач. Для того, чтобы их получить у иностранного дилера, нужно предоставить VIN-номер, а он числится за автомобилем в России. Соответственно иностранный поставщик не соглашается», — пояснил Хайцеэр.

Трудно получить в России новые ключи, личинки замков, а также оригинальные запчасти, которые в автомобилях редко ломаются, к примеру, элементы обшивки салона, перечислил эксперт.

Ранее были названы пять опасных недостатков всесезонных шин при использовании зимой.

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