Перечислены пять автозапчастей, которые труднее всего купить в России

Труднее всего купить в России электронные блоки для автомобилей ушедших брендов, а также детали, которые не относятся к числу регулярно заменяемых. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Большая часть сложностей связана с электронными блоками на автомобили ушедших брендов — это блоки управления двигателем и коробкой передач. Для того, чтобы их получить у иностранного дилера, нужно предоставить VIN-номер, а он числится за автомобилем в России. Соответственно иностранный поставщик не соглашается», — пояснил Хайцеэр.

Трудно получить в России новые ключи, личинки замков, а также оригинальные запчасти, которые в автомобилях редко ломаются, к примеру, элементы обшивки салона, перечислил эксперт.

«Поставку таких заказанных деталей, которых нет на складе, можно ждать и по несколько месяцев», — предупредил Хайцеэр.

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