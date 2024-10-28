Верховный суд назвал условие, при котором машину можно вернуть дилеру

В случае, если автомобиль во время гарантийного срока более месяца в году простаивает в ремонте, его можно вернуть дилеру вне зависимости от причин ремонта. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Верховного суда РФ.

«Потребитель вправе отказаться от дальнейшего использования некачественного товара и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств при невозможности пользоваться технически сложным товаром в течение более тридцати дней в любом году гарантийного срока вследствие устранения различных недостатков», — цитирует издание обзор судебной практики Верховного суда.

В качестве примера в обзоре приведен случай автомобилистки, которая на четвертый год владения автомобилем (гарантия на него не истекла) столкнулась с многочисленными поломками машины. Из-за 11 неисправностей машина провела в сервисе более месяца за год.

Ранее стало известно, что Volkswagen намерен закрыть три завода в Германии.