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Названа средняя сумма ремонта автомобиля в России

Fit Service: траты россиян на обслуживание автомобилей выросли на 30%

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей в России вырос на треть. Об этом говорится в исследовании сети автосервисов Fit Service (есть у «Газеты.Ru»).

«По итогам девяти месяцев 2024 года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10 тыс. рублей. Он вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в исследовании.

По словам директора Fit Service Татьяны Овчинниковой, помимо существенной годовой инфляции, на 16% увеличилась стоимость нормо-часа. Подорожание — необходимая мера в ситуации острого кадрового голода. Растут зарплаты сотрудников, растет ценность кадров в целом, поэтому меняется цена услуг для конечного потребителя.

Кроме того, в этом году заметно изменился подход самих автовладельцев к расходам на автомобиль. Отношение к личным машинам стало сберегательным. Водители хотят починить, восстановить и продлить срок жизни авто, поэтому сами ремонты стали более сложными и трудоемкими, сказала эксперт.

Ранее стало известно, что в московских автосервисах появились серьезные очереди.

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