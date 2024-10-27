Geely испытывает автомобиль, способный проехать более 2 тыс. км на одной заправке

Компания Geely вывела на испытания седан с подзаряжаемой гибридной системой Thor с запасом хода 2390 км. Об этом сообщает Autohome.

Ожидается, что автомобиль с рекордным тепловым коэффициентом полезного действия (КПД) китайская компания полностью рассекретит 30 октября. Его силовая установка показывает расход топлива в 2,62 л на 100 км.

Новую гибридную систему китайский автопроизводитель испытывает на седане формата Geely Emgrand. Ожидается, что у машины будет глухая передняя панель без решетки радиатора, а также длинные и узкие фары. Кроме того, в автомобиле будет применяться недавно запатентованная Geely технология повышения надежности и безопасности автомобилей при длительном движении на высокой скорости.

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