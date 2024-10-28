Стало известно, какой машиной владеет задержанный за взятки генерал Оглоблин

Задержанный второй раз по обвинению в получении взяток генерал-майор Александр Оглоблин владеет автомобилем Kia Sportage. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, экс-начальник управления планирования связи ВС РФ возил семью на кроссовере Kia Sportage, который оформлен на его супругу. Также высокопоставленный военный декларировал две квартиры. Одна из них, площадью около 50 кв. метров и стоимостью 19 млн рублей, расположена в панельном доме в Бутырском районе Москвы. Вторая, на 80 кв. метров — в Западном Дегунино.

Генерал-майор Александр Оглоблин в 2022 году был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за хищение 1,6 млрд рублей на госконтрактах о закупке цифрового оборудования для армии, но освобожден летом 2024 года. Второй раз в октябре 2024 года Оглоблина арестовали по обвинению в получении взятки в 10 млн рублей от Пермского телефонного завода «Телта».

Ранее было возбуждено уголовное дело после массового ДТП в Петербурге с двумя автобусами.