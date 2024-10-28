Перечислены конкуренты нового кроссовера Jetour X50 за 2 млн рублей

Новый кроссовер Jetour X50, который поступил в продажу в России по цене 1,99–2,44 млн рублей, должен стать бестселлером марки, но у него есть несколько конкурентов в его рыночном сегменте. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на директора «Авилон Jetour» Антона Демкина.

«Основные конкуренты – это Haval Jolion, Belgee X50, «Москвич 3», Kaiyi X3, GAC GS3. Кроме того, Jetour X50 вполне может отнять часть доли у Chery Tiggo 4 Pro», — рассказал агентству Демкин.

По его словам, преимуществами новинки Jetour являются яркий дизайн и эргономичный салон, а также расширенный пакет опций и большое количество программ поддержки продаж. Специалист ожидает, что наибольшим спросом у россиян Jetour X50 будет пользоваться в двух старших комплектациях, с турбомотором мощностью 147 л.с. Ожидается, что по продажам Jetour X50 опередит кроссовер Dashing.

Ранее в Китае на рынок вышел кроссовер Jetour T1.