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Компактный кроссовер Jetour T1 вышел на рынок

Jetour начал продажи кроссовера T1

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Jetour

Бренд Jetour начал продажи в Китае кроссовера Shanhai T1, приспособленного для активного отдыха. Об этом сообщает Autohome.

Кроссовер с гибридной силовой установкой способен проезжать на электротяге до 150 км. По дизайну Jetour T1 напоминает более крупный Jetour T2. Длина Т1 — 4706 мм, колесная база — 2810 мм. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной 600 мм и буксировать прицеп массой 1,6 т. Автомобиль снабжен гибридной силовой установкой на основе бензинового турбомотора 1.5 мощностью 156 л.с. Суммарная мощность силовой установки — 204 л.с.

В зависимости от версии, новый Jetour Shanhai T1 предлагается в Китае по цене от 154,8 тыс. юаней до 174,8 тыс. юаней (2,1-2,4 млн рублей).

Ранее стало известно, что кроссовер Avatr 11 официально сертифицирован в России.

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