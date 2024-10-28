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Названы самые надежные кроссоверы в России

Автоэксперт Ковалев назвал семь самых надежных кроссоверов на российском рынке

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Hyundai

Среди кроссоверов на российском рынке наиболее надежными являются семь моделей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автоэксперта компании Expocar Александра Ковалева.

«В этот список я бы включил Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Renault Duster. Эти автомобили зарекомендовали себя с точки зрения надежности и устойчивости к серьезным поломкам, но кристально чистой их репутацию назвать нельзя», — говорится в сообщении.

Кроме того, китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max недавно попал в книгу рекордов Гиннеса за самый долгий пробег без поломок. Также некоторые владельцы Chery Tiggo 8 уже накатали более 200 тысяч километров без серьезных неисправностей.

До этого стало известно, что самыми надежными китайскими седанами с пробегом в РФ стали BAIC U5 Plus и Changan Alsvin.

Седан BAIC U5 Plus оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с., а также пятиступенчатой механикой или вариатором на выбор. Среди преимуществ: распределенный впрыск и степень сжатия 10,5:1. Можно постоянно использовать бензин АИ-92. Цена на вторичном рынке от 1,65 млн рублей.

У Changan Alsvin двигатель 1,5 литра мощностью 98 л.с. Это значит, у автомобиля маленький транспортный налог. Машину можно эксплуатировать на бензине АИ-92. В паре с двигателем устанавливают пятиступенчатую роботизированную коробку. Цена седана от 1,22 млн рублей.

Ранее россиянам назвали надежные кроссоверы за один миллион рублей.

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