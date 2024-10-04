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В России ответили, почему летающие автомобили не могут запустить в массовое производство

Автоэксперт Моржаретто: летающие авто сложно запустить в массовое производство

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CnEVPost/YouTube

Летающие автомобили сложно запустить в массовое производство, потому что они представляют собой гибридный транспорт, который полноценно не является ни машиной, ни самолетом. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто, передает Pravda.Ru.

«Сейчас на дворе 2024 год, и, по моим воспоминаниям, уже десяток компаний анонсировали выпуск таких автомобилей. Однако всякий раз возникали сложности, так как это гибридное транспортное средство не является ни полноценным автомобилем, ни полноценным самолетом. Компромиссные решения обычно хуже своих специализированных аналогов. Это как кофемолка, совмещенная с пылесосом: по отдельности они работают лучше», — сказал он.

По его словам, для использования таких машин водителям придется учитывать различные факторы, в том числе, погодные. Помимо этого, к минусам Моржаретто отнес их высокую стоимость, а также необходимость обустройства взлетной площадки и получения водительских и пилотских прав. Из-за этого летающие авто пока не запустили в массовое производство, заключил он.

В мае сообщалось, что китайская компания Xpeng Motors планирует начать массовое производство летающих автомобилей Aeroht в четвертом квартале 2025 года. Отмечается, что летающие автомобили будут продаваться только после получения разрешений на летную годность, а также сертификации и разрешения от национальных регулирующих органов и учреждений по безопасности продукции.

Ранее стало известно, что в Японии начали производство летающих автомобилей.

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