Первый в мире автомобиль с искусственным интеллектом поступил в продажу в Китае

Первый фастбэк Xpeng P7+ замечен у дилера в Китае. Об этом сообщает carnewschina.com.

Согласно официальному заявлению автопроизводителя, Xpeng P7+ станет «первым в мире автомобилем с искусственным интеллектом». Он оснащен аппаратной платформой автономного вождения нового поколения от Xpeng, продажи машины стартуют в четвертом квартале 2024 года.

У Xpeng P7 кузов типа фастбэк с покатой задней частью. Длина автомобиля — 5056 мм, колесная база — 3000 мм. В автомобиле, который снабжен одним электродвигателем, используется литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор. Xpeng P7+ доступен в двух вариантах мощности — 245 и 313 л.с.

До этого стало известно, что китайская компания Geely выпустила обновленный кроссовер Icon, который получил внедорожный обвес.

Geely Icon — компактный кроссовер, который выпускается в Китае с 2020 года и по габаритам сравним с Geely Coolray. Автомобиль построен на платформе BMA. Согласно официальным данным, длина автомобиля составляет 4442 мм. У обновленной модели появилась новая решетка радиатора, пластиковые детали на кузове для защиты от повреждений, экспедиционный багажник на крыше, ручки на капоте.

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