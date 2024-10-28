На Ставрополье после лобового столкновения загорелись два грузовика

Две фуры загорелись после столкновения на Ставрополье. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«В результате столкновения двух грузовиков в Левокумском округе произошло возгорание транспорта», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 27 октября около 23:15 на 192-м км автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды произошла авария «лоб в лоб». Один из большегрузов перевозил горюче-смазочные материалы.

Движение транспорта на данном участке временно ограничили. Для транспорта организовали объезд через поселок Кумская Долина.

Данные по пострадавшим в автоаварии в настоящее время уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

25 октября на трассе «Нева» столкнулись и загорелись два грузовика. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают 28 специалистов и семь единиц техники.

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