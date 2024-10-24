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Россиянин выручил почти 14 млн рублей, продавая несуществующие автозапчасти и технику

В Петербурге осудили мужчину, который продавал несуществующие запчасти и технику

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Depositphotos

В Петербурге вынесли приговор продавцу несуществующих запчастей и техники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, несколько лет назад Антон Дмитриев разработал преступную схему, связанную с закупкой запчастей для автомобилей марки Volvo по ценам ниже рыночных. Он встречался с потерпевшим Д. и, назвавшись сотрудником магазинов и ремонтных мастерских, ввел его в заблуждение о своих возможностях и намерениях. Дмитриев убедил Д. передать ему 300 тыс. рублей под предлогом получения гарантированной прибыли от перепродажи запчастей. С февраля 2021 года по март 2022 года он продолжал обманывать потерпевшего и в итоге завладел 8,49 млн рублей.

Кроме того, Дмитриев совершил ряд аналогичных преступлений, предлагая людям купить бытовую технику по привлекательным ценам. Потерпевшие, поверившие мужчине, понесли значительные убытки: например, П. – 620 тыс. рублей, К. – 1,6 млн, а С. – 1,1 млн. Несмотря на доказательства, фигурант свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также частично удовлетворил иски потерпевших на сумму более 11,1 млн.

Ранее россиянин собирал деньги на выдуманную реконструкцию храма, записывая видео с иконами.

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