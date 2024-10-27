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«За рулем» перечислил иностранных конкурентов «Запорожца» времен СССР

Автоэксперт Канунников назвал пять конкурентов советского «Запорожца»

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Н. Рахманов/РИА «Новости»

Автомобили «Запорожец» были самыми дешевыми в СССР и поставлялись на экспорт, в том числе в социалистические страны. Там им приходилось конкурировать с автомобилями Trabant из ГДР, Fiat и Syrena польской сборки, югославскими Zastava. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Канунников.

«Первый Trabant (переводится как «спутник») появился еще в «дозапорожскую» эпоху – в 1957-м, когда ЗАЗ-965 существовал лишь в виде опытных образцов, а СССР запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли», — написал Канунников.

В Польше в том же 1957 году начали выпуск микролитражки Syrena на основе наработок немецкого DKW, а в 1972 году наладили производство Fiat 126 по итальянской лицензии. В Югославии с 1960-х годов по лицензии выпускали Fiat 600 под собственной маркой Zastava, а в Румынии с 1981 года — компактный хетчбэк Oltcit Club, созданный совместно с фирмой Citroen.

Ранее стало известно, что кроссовер Avatr 11 официально сертифицирован в России.

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