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Changan готов вывести на российский рынок новый бренд

В России официально сертифицирован кроссовер Avatr 11 от Changan

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Avatr

В России официально сертифицирован электрический кроссовер Avatr 11, выпускаемый китайским автопроизводителем Changan. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

На автомобиль в России оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать его официальные продажи. Сертификация модели завершена 26 октября, представлять суббренд Avatr в России будет представительство Changan — Changan Motors Rus.

На китайском рынке купе-кроссовер Avatr 11 представлен с 2022 года. В сентябре 2023-го представители Changan рассказали российским журналистам в Чунцине, что официальный выход бренда Avatr на наш рынок будет зависеть от ограничений для параллельного импорта.

Габаритная длина Avatr 11 — 4880 мм, колесная база — 2975 мм. Он оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 578 л.с.

Ранее стало известно, во сколько обойдется владение в России китайским седаном Hongqi.

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