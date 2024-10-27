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В Петербурге после ДТП с автобусом госпитализировали несколько человек

СК РФ: четырем пострадавшим в ДТП в Петербурге понадобилась госпитализация

Четырем пострадавшим в результате ДТП с участием рейсового автобуса в центре Санкт-Петербурга понадобилась госпитализация. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале следственного управления СК РФ по городу.

Из заявления следует, что всего травмы получили 10 человек. При этом трое из них — дети.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что на фоне произошедшего следователи начали проверку. В настоящее время они проводят комплекс мероприятий, необходимых для установления всех деталей случившегося.

27 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на площади Восстания произошла авария с участием рейсового автобуса и нескольких автомобилей. По его словам, бригады скорой помощи прибыли на место происшествия за четыре минуты.

В публикации уточнялось, что двоих пострадавших детей доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После осмотра несовершеннолетних отпустили домой. Третьему ребенку, получившему ушиб ноги, врачи оказали помощь на месте.

Ранее очевидец аварии в центре Санкт-Петербурга поделился с «Газетой.Ru» подробностями произошедшего.

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