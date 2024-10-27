Задержаны угонщики, прятавшие машины из Москвы в лесу под Ржевом

Московские полицейские задержали в Ржеве Тверской области двух мужчин, подозреваемых в угонах машин в Москве для разборки на запчасти. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Завладев иномаркой стоимостью 2 млн рублей, подельники отвезли ее на территорию частного дома, расположенного в лесу неподалеку от Ржева, где планировали полностью разобрать машину и продать полученные преступным путем запчасти», — отмечается в сообщении.

Планам злоумышленников помешали полицейские, похищенную Toyota RAV4 они разобрать не успели. При этом в гараже было обнаружено множество запчастей от других автомобилей, не принадлежащих задержанным. Мужчин подозревают минимум в трех угонах автомобилей и последующей разборке их на запчасти. Им предъявлено обвинение в краже.

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