Таксист из Тамбовской области помог задержать беглецов из липецкой колонии

Двоих преступников, бежавших через подкоп из липецкой колонии, помог задержать в Тамбовской области водитель такси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, один из преступников пытался вломиться в дом к местной жительнице. Его увидел водитель такси Тимур Мустафаев, который заблокировал злоумышленника своей машиной, а затем скрутил. Второго беглеца увидел местный участковый полиции, погнался за ним и также смог задержать.

Водитель такси Мустафаев рассказал, что узнал беглых заключенных по ориентировке и погнался за ними на своем автомобиле.

До этого в Санкт-Петербурге водитель рейсового автобуса при повороте врезался в другой автобус и две легковых машины, в ДТП пострадали 10 человек.

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