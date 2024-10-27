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В массовой аварии с автобусом в Петербурге пострадали 10 человек, ДТП попало на видео

Губернатор Беглов: 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в центре Петербурга

В ДТП с участием рейсового автобуса в центре Санкт-Петербурга пострадали 10 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Александр Беглов.

«В результате ДТП нескольких машин и автобуса на площади Восстания пострадало 10 человек. На место аварии в течение четырех минут прибыли семь бригад скорой помощи», — написал Беглов.

Губернатор сообщил, что двое пострадавших детей доставлены в больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести и после осмотра отпущены домой. Еще одному ребенку с ушибом ноги врачи оказали помощь на месте. Семеро взрослых пострадавших госпитализированы.

На видео с моментом аварии, опубликованном изданием «Фонтанка», видно, что рейсовый автобус лазурного цвета протаранил при повороте налево заднюю часть встречного автобуса, после чего врезался в две легковые машины.

Ранее в Смоленской области в тяжелое ДТП попал владелец издания Readovka.

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