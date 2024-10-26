Редкий Chevrolet попал в жесткое ДТП в Петербурге и остался без колес

В Санкт-Петербурге Chevrolet Corvette попал в ДТП и лишился колес. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Редкий красный Chevrolet Corvette разбился об столб прямо у больницы РАН на Тореза — по словам наших подписчиков, водитель и пассажиры сразу после сняли номера и поглубже натянули капюшоны», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате аварии колеса Chevrolet отлетели на несколько метров.

До этого загоревшийся в центре Москвы ретроавтомобиль Mercury Grand Marquis сняли на видео очевидцы.

Судя по видео, автомобиль загорелся на ходу и остановился в правой полосе. После этого водитель и прохожие стали его тушить. Огонь возник под капотом и стал распространяться дальше в сторону салона.

Инцидент произошел на Смоленской площади. Загоревшейся машине 46 лет.

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