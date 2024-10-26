В России перекрыли трассу из-за украинских беспилотников

В Липецкой области перекрывали трассу Орел – Тамбов из-за обезвреживания сбитых украинских БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Специалисты продолжают обезвреживание обломков сбитых беспилотников. Временно приостанавливается движение на участке трассы Орел – Тамбов от села Косыревка до села Частая Дубрава. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности», — заявил он.

Впоследствии Артамонов сообщил, что движение по трассе Орел – Тамбов было восстановлено.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Липецкой областью.

26 октября в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами. Там уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.

Накануне вечером губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что системы ПВО уничтожили пять украинских дронов над регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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