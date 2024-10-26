Футболистам «Спартака» запретили кататься на самокатах и пригрозили штрафом

Московский «Спартак» запретил своим футболистам ездить на электросамокатах — за нарушение им грозит штраф до €1 тыс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В договорах спортсменов есть раздел с перечнем того, чего категорически нельзя делать. Например, раньше клубы банили желания спортсменов уехать во время отпуска на горнолыжку или на моря заниматься дайвингом, плавать в клетке с акулами и пить паленый турецкий вискарь», — говорится в публикации.

Отмечается, что в договоре спортсменов «Спартака», помимо прочего, есть запрет на передвижение на электросамокатах.

До этого сообщалось, что московский «Спартак» проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику португальской «Браги» Родриго Саласару.

Источник Telegram-канала «Мутко против» утверждает, что 25-летний футболист является одним из кандидатов на усиление зимой.

Саласар выступает в составе «Браги» с лета 2023 года. Его соглашение с португальским клубом рассчитано до 2028 года. В текущем сезоне он забил шесть голов и сделал пять результативных передач в 12 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в €16 млн.

Ранее сообщалось, что в России самокаты позволят арендовать только по биометрии.