Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России самокаты позволят арендовать только по биометрии

SHOT: россиянам будут давать в аренду самокаты по биометрии

close
Антон Денисов/РИА Новости

В России собираются внедрить биометрию в приложения для аренды электросамокатов, чтобы несовершеннолетние и нарушители ПДД не смогли пользоваться сервисами по чужим аккаунтам. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«В рамках эксперимента, условия которого сейчас обсуждают в правительстве, в приложения для аренды самокатов предлагают внедрить функцию подтверждения личности по биометрии. Если человек пользуется чужим или краденым аккаунтом, он просто не сможет начать поездку», — говорится в публикации.

Технология сверит селфи владельца аккаунта и человека, который хочет арендовать самокат в данный момент.

По данным SHOT, эксперимент должен стартовать в середине следующего года. Систему хотят протестировать в Москве и области.

До этого сообщалось, что в столице за три месяца аварийность с участием электросамокатов в зоне проведения эксперимента по ограничению скорости снизилась на 48%. Особенно значительным оказалось снижение наездов на пешеходов – на 67%.

Эксперимент по ограничению скорости прокатных электросамокатов стартовал 15 июля. На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД скорость была ограничена до 20 км/ч, а в парках и других «медленных» зонах — до 5–15 км/ч.

Власти Москвы планируют подвести официальные итоги эксперимента до конца года и обсудить возможность внедрения такой практики в других районах в 2025 году. Представители компании-оператора кикшеринга «МТС Юрент» отмечают, что снижение аварийности также наблюдается и внутри ТТК, где скорость не ограничивали, и связывают это с совокупностью мер по обучению правилам безопасного вождения и развитию велоинфраструктуры.

Ранее россиянам призвали выдавать с 12 лет водительские права на управление самокатом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами