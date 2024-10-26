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Стало известно, во сколько обойдется владение премиум-седаном Hongqi

НАПИ: владение премиум-седаном Hongqi H5 обойдется в 3 млн рублей за пять лет

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Hongqi

Россиянам придется отдать за пять лет владения китайским премиум-седаном Hongqi H5 3,09 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

В исследовании учитывались расходы, которые связаны с эксплуатацией и владением авто. НАПИ уточняет, что за год владельцам премиум-седана придется отдать 618,9 тыс. рублей. За месяц расходы составят 51,6 тыс. рублей, а за 1 км — 41,26 рублей. При этом за пять лет машина потеряет в цене 1,37 млн рублей.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» выходит с Lada Aura в новый класс, и этот автомобиль сейчас можно сравнить с китайским седаном Hongqi H5. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

«Изначально мы сравнивали эту машину с Toyota Camry, но сейчас я бы ее сравнил с Hongqi H5. Когда мы провели тест-драйв, то многих коллег попросил обратить внимание на большое количество свободного пространства для ног на заднем ряду», — сказал изданию Костромин.

Ранее система помощи водителю насадила Hongqi H5 на доски в Петербурге.

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