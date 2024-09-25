Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Система помощи водителю насадила Hongqi H5 на доски в Петербурге

Mash: в Петербурге Hongqi H5 напоролся на доски из-за системы помощи водителю

close
Mash на Мойке' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге система помощи водителю китайского седана Hongqi H5 направила автомобиль в строительные конструкции, из-за чего машину пропороло насквозь. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись последствий ДТП.

По его данным, водитель ехал вдоль стройки, когда автомобиль повернул в сторону забора стройки со строительными лесами. Две доски пробили лобовое стекло, водитель не пострадал.

«Чудом башку не пробило. Хорошо, что сзади не было пассажиров. Изогнуло заднее сиденье. Две доски. Одна застопорилась в водительском сиденье, другая прошла насквозь салон и попала прямо в заднее стекло», — прокомментировал автовладелец за кадром видео.

На видео с последствиями ДТП видно, что одна из досок смяла багажник автомобиля.

Ранее в Чебоксарах водитель напал на прохожего с пистолетом, потому что ему не понравилось, как мужчина смотрел на его автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами