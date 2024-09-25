Система помощи водителю насадила Hongqi H5 на доски в Петербурге

В Санкт-Петербурге система помощи водителю китайского седана Hongqi H5 направила автомобиль в строительные конструкции, из-за чего машину пропороло насквозь. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись последствий ДТП.

По его данным, водитель ехал вдоль стройки, когда автомобиль повернул в сторону забора стройки со строительными лесами. Две доски пробили лобовое стекло, водитель не пострадал.

«Чудом башку не пробило. Хорошо, что сзади не было пассажиров. Изогнуло заднее сиденье. Две доски. Одна застопорилась в водительском сиденье, другая прошла насквозь салон и попала прямо в заднее стекло», — прокомментировал автовладелец за кадром видео.

На видео с последствиями ДТП видно, что одна из досок смяла багажник автомобиля.

Ранее в Чебоксарах водитель напал на прохожего с пистолетом, потому что ему не понравилось, как мужчина смотрел на его автомобиль.