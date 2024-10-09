Топ-менеджер «АвтоВАЗа» призвал не сравнивать Lada Aura с Toyota Camry

«АвтоВАЗ» выходит с Lada Aura в новый класс, и этот автомобиль сейчас можно сравнить с китайским седаном Hongqi H5. Об этом рассказал «Российской газете» вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин.

«Изначально мы сравнивали эту машину с Toyota Camry, но сейчас я бы ее сравнил с Hongqi H5. Когда мы провели тест-драйв, то многих коллег попросил обратить внимание на большое количество свободного пространства для ног на заднем ряду», — сказал изданию Костромин.

По его словам, Lada Aura изначально проектировалась как автомобиль для чиновников и работы в такси, но машиной заинтересовались и частные клиенты. Специалисты «АвтоВАЗа» работают над тем, чтобы воплотить в жизнь пожелания клиентов, которые пользовались Lada Aura в режиме тестовой эксплуатации. Для автомобиля планируют предложить разные варианты задних сидений. Lada Aura планируется продавать по цене от 2,6 млн рублей, указал Костромин.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пообещал не повышать цены на Lada до конца года.