Названы автомобили, с которыми россияне редко расстаются

Эксперты сервиса «Автотека» перечислили «Российской газете» автомобили, с которыми реже других расстаются их собственники.

«Лидером по доле автомобилей с одним владельцем стал японский компактвэн Honda Freed: для этой модели показатель составил 84,46%. На втором месте - еще один представитель того же бренда минивэн Honda Stepwgn с долей 72,7%. Третья строка досталась южнокорейскому минивэну Kia Carnival с долей авто с одним владельцем 70,26%», — говорится в сообщении.

Кроме того, в топ-5 вошли минивэн Toyota Alphard (70,14%) и кроссовер Kia Sorento Prime (66,46%). Далее следуют Toyota Wish (66,26%), Toyota Passo (60,91%), Nissan Leaf (60,48%), Hyundai Creta (59,06%) и Kia Rio X-Line (58,1%).

До этого стало известно, что с января по август 2024 года россияне при выборе машины на вторичном рынке чаще всего проверяли историю эксплуатации компактных кроссоверов Volkswagen Tiguan.

Доля в запросах у Volkswagen Tiguan составила 3,57%. На втором месте идет Kia Sportage с долей 3,52%, третью строчку занял Toyota RAV4 (3,04%), а четвертую — Renault Duster (2,85%). На пятом месте оказался Nissan Qashqai (2,83%).

Как заявил руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев, в ближайшем будущем рейтинг изменится из-за того, что на рынке появилось большое количество китайских автомобилей.

Ранее сообщалось, что россияне купили рекордное количество китайских автомобилей.