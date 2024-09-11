Назван подержанный автомобиль, историю которого проверяют чаще всего

С января по август 2024 года россияне при выборе машины на вторичном рынке чаще всего проверяли историю эксплуатации компактных кроссоверов Volkswagen Tiguan. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Автотеки».

«Доля в запросах у Volkswagen Tiguan составила 3,57%. На втором месте идет Kia Sportage с долей 3,52%, третью строчку занял Toyota RAV4 (3,04%), а четвертую — Renault Duster (2,85%). На пятом месте оказался Nissan Qashqai (2,83%)», — говорится в сообщении.

Как заявил руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев, в ближайшем будущем рейтинг изменится из-за того, что на рынке появилось большое количество китайских автомобилей.

До этого стало известно, что в период с 1 по 7 сентября в России продали 38,1 тыс. новых «легковушек», что стало рекордом за последние пять месяцев. Больше всего автомобилей в 2024 году было реализовано в конце марта (38,4 тыс. машин).

В этот раз лидером рынка снова стала марка Lada с показателем в 8 тыс. шт. На второй строчке расположился Haval (5 тыс. шт.), а на третьей — Chery (4,4 тыс. шт.).

Следующие пять мест в рейтинге заняли только китайские марки: Geely (4,2 тыс. шт.), Changan (3 тыс. шт.), Omoda (1,3 тыс. шт.), Jetour (1 тыс. шт.) и Exeed (1 тыс. шт.).

На последних местах в топе расположились марка Belgee (897 шт.) и Jaecoo (806 шт.).

Ранее россиянам назвали эксклюзивные авто, которые до сих пор привозят в Россию.