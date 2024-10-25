Исчезнувшего перед свадьбой жениха в Дагестане нашли тяжело раненным

В Дагестане пропавшего на Lada Granta жениха нашли с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«26-летний Ислам сам вышел на связь с другом и сказал, что находится в Каякентском районе. Знакомый нашел его в тяжелом состоянии — Ислам был ранен и не успел рассказать, что с ним случилось. Парня доставили в хирургическое отделение больницы», — говорится в публикации.

Свадьба Ислама и его невесты Патимат была назначена на 24 октября. Молодой человек пропал за сутки до бракосочетания. Его искали родственники и друзья, а затем к поискам подключились полицейские. При этом машина пропавшего попала на камеры фотофиксации в разных районах республики. На опубликованном фото — белая Lada Granta рано утром 23 октября на трассе «Кавказ» в городе Дагестанские Огни. Она ехала с разрешенной скоростью — 39 км/ч. Для поимки мужчины был введен план «Перехват».

Один из друзей пропавшего жениха сообщил, что Ислам рассказывал ему о страхе жениться. Однако родственники молодого человека и его невесты уверяют, что Ислам давно уговаривал Патимат выйти за него замуж.

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