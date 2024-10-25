Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исчезнувшего перед свадьбой жениха в Дагестане нашли тяжело раненным

Baza: в Дагестане исчезнувшего на Lada Granta жениха нашли с тяжелыми ранениями

close
Телеграм-канал ДГХ

В Дагестане пропавшего на Lada Granta жениха нашли с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«26-летний Ислам сам вышел на связь с другом и сказал, что находится в Каякентском районе. Знакомый нашел его в тяжелом состоянии — Ислам был ранен и не успел рассказать, что с ним случилось. Парня доставили в хирургическое отделение больницы», — говорится в публикации.

Свадьба Ислама и его невесты Патимат была назначена на 24 октября. Молодой человек пропал за сутки до бракосочетания. Его искали родственники и друзья, а затем к поискам подключились полицейские. При этом машина пропавшего попала на камеры фотофиксации в разных районах республики. На опубликованном фото — белая Lada Granta рано утром 23 октября на трассе «Кавказ» в городе Дагестанские Огни. Она ехала с разрешенной скоростью — 39 км/ч. Для поимки мужчины был введен план «Перехват».

Один из друзей пропавшего жениха сообщил, что Ислам рассказывал ему о страхе жениться. Однако родственники молодого человека и его невесты уверяют, что Ислам давно уговаривал Патимат выйти за него замуж.

Ранее СК признал проблемы с цыганами в Коркино после нападения на таксистку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами