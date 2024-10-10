Москва первой применила новые штрафы для водителей за неоплаченный проезд

Водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона в российской столице, с начала сентября 2024 года получили более 140 тыс. штрафов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Из материала следует, что на данном проспекте действует система «Свободный поток». В ее рамках водители обязаны либо самостоятельно оплатить проезд по платной дороге, либо деньги будут автоматически сниматься с их банковского счета. Тариф составляет от 416 до 1 200 рублей, стоимость зависит от класса транспортного средства и наличия у его владельца транспондера.

При этом изначально на всех платных трассах в стране действовал единый штраф за неуплату проезда, определенный Ространснадзором. Он варьировался от 1 500 до 5 000 рублей.

Однако с 1 сентября текущего года в силу вступил закон, позволяющий субъектам самостоятельно определять размер соответствующего штрафа. В настоящее время Москва является единственным регионом, воспользовавшимся этой возможностью, назначив штраф в размере от 3 000 до 15 000 рублей.

«Вынесено в общей сложности около 140 тыс. постановлений по ст. 10.13 КоАП Москвы за неоплату проезда по проспекту Багратиона <...>. Впрочем, почти треть постановлений были оперативно прекращены в связи с погашением долга за проезд в течение 20 дней», — говорится в статье.

По информации журналистов, также в скором времени собственные штрафы за неуплату проезда по платным дорогам планируют ввести власти Московской области и Санкт-Петербурга. В первом регионе с водителей могут начать взимать 3 000 рублей, а во втором городе — до 30 000 рублей.

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