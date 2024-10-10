Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москва первой применила новые штрафы для водителей за неоплаченный проезд

Москва воспользовалась правом штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона в российской столице, с начала сентября 2024 года получили более 140 тыс. штрафов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Из материала следует, что на данном проспекте действует система «Свободный поток». В ее рамках водители обязаны либо самостоятельно оплатить проезд по платной дороге, либо деньги будут автоматически сниматься с их банковского счета. Тариф составляет от 416 до 1 200 рублей, стоимость зависит от класса транспортного средства и наличия у его владельца транспондера.

При этом изначально на всех платных трассах в стране действовал единый штраф за неуплату проезда, определенный Ространснадзором. Он варьировался от 1 500 до 5 000 рублей.

Однако с 1 сентября текущего года в силу вступил закон, позволяющий субъектам самостоятельно определять размер соответствующего штрафа. В настоящее время Москва является единственным регионом, воспользовавшимся этой возможностью, назначив штраф в размере от 3 000 до 15 000 рублей.

«Вынесено в общей сложности около 140 тыс. постановлений по ст. 10.13 КоАП Москвы за неоплату проезда по проспекту Багратиона <...>. Впрочем, почти треть постановлений были оперативно прекращены в связи с погашением долга за проезд в течение 20 дней», — говорится в статье.

По информации журналистов, также в скором времени собственные штрафы за неуплату проезда по платным дорогам планируют ввести власти Московской области и Санкт-Петербурга. В первом регионе с водителей могут начать взимать 3 000 рублей, а во втором городе — до 30 000 рублей.

Ранее в РФ анонсировали начало проверок полисов ОСАГО по дорожным камерам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами