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Выяснилось, почему россияне не смогут отказаться от автокредитов

Автоэксперт Мосеев: россияне будут брать автокредиты, несмотря на рост ставки ЦБ

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Depositphotos

Повышение ставки ЦБ на 2% не остановит россиян от покупки автомобилей в кредит. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Ставка по автокредитам и до этого была запредельной. Но опасения, что число выданных автокредитов совсем сократится, не оправдались, потому что оптимизм российских граждан неистребим. Создается впечатление, что если им нужен автомобиль в кредит, то им все равно на ставку», — заявил он.

Однако Мосеев напомнил, что, помимо увеличенной ставки, на рынок будут влиять ужесточенные требования банков к заемщикам. В результате этого количество подтверждений и согласований автокредитов в последнее время уже сократилось на 2–3%. После повышения ставки продажи машин в кредит должны немного уменьшиться, но резкого падения ожидать не стоит, считает эксперт. При любом раскладе банки будут заинтересованы в выдаче кредитов.

«У китайских же автопроизводителей есть кэптивные программы с российскими банками. Возможность появления банков из КНР в России трудно оценить, поскольку к работе на нашем рынке они относятся довольно осторожно», — заметил Мосеев.

ЦБ на заседании 25 октября повысил ключевую ставку третий раз подряд — на 200 базисных пунктов, до рекордных 21%.

В Банке России объяснили свое решение тем, что инфляция складывается выше прогноза регулятора. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность повысился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 9,1% после 7,7% в августе.

Ранее россиянам рассказали о последствиях индексации размера утильсбора.

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